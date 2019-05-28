SkyUp сообщила о задержке четырех авиарейсов

Также в пресс-службе отметили, что компания информирует турагентов и туристов об изменениях в расписании.

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила о задержке четырех рейсов в связи с техническими причинами.

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Отмечается, задерживается рейс PQ7103 Киев (Борисполь)-Шарм-эш-Шейх, который должен был вылететь в 14:40, однако сейчас ориентировочное время вылета 19:10.

Рейс PQ7104 Шарм-эш-Шейх-Киев (Борисполь), который должен был вылететь в 17:30, вылетит ориентировочно в 23:10.

Рейс BKV 2167 Кривой Рог-Анталия, который должен был вылететь в 11:10, вылетит ориентировочно в 21:10.

Рейс BKV 2016 Шарм-эш-Шейх-Киев (Борисполь), который должен был вылететь в 16:50, ориентировочно вылетит завтра в 03:40.

«Туроператор Join UP! принимает все меры для обеспечения комфорта туристов, время выполнения рейсов которых были изменены. Авиакомпания предоставит туристам все услуги, предусмотренные правилами перевозок пассажиров в случае задержки авиарейсов», - говорится в сообщении.

Также, в пресс-службе отметили, что компания информирует турагентов, туристов, об изменениях в расписании.

Как сообщал УНИАН, ранее неисправность одного из самолетов авиакомпании SkyUp Airlines привела к задержке восьми рейсов в различных направлениях, которые должны были состояться 14 мая.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.