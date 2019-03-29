Лоукостеру SkyUp разрешили полеты из Киева и Харькова в Париж

На данный момент в SkyUp отмечают, что пока рано говорить о конкретной дате запуска рейсов, поскольку этому предшествует этап переговоров и согласования слотов.

Комиссия Госавиаслужбы на заседании 29 марта одобрила заявку SkyUp на выполнение трех еженедельных рейсов Киев-Париж с 31 марта.

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Об этом сообщает avianews.com со ссылкой пресс-службу лоукоста.

Также комиссия разрешила авиакомпании открыть с 31 марта рейсы Харьков-Париж с частотой три раза в неделю и рейсы Киев-Ницца с частотой два раза в неделю.

На данный момент в SkyUp отмечают, что пока рано говорить о конкретной дате запуска рейсов, поскольку этому предшествует этап переговоров и согласования слотов.

Ранее допуск новых авиакомпаний на линию Киев-Париж был невозможен из-за ограниченной квоты на полеты. В январе 2019 году стало известно, что Франция предложила Украине частично либерализировать авиасообщение, увеличив квоту с 14 до 18 рейсов в неделю.

С французской стороны права на дополнительные частоты получила Aigle Azur, которая начнет полеты между парижским аэропортом Орли и Борисполем с 18 апреля. В Украине 28 февраля Госавиаслужба предоставила права на выполнение дополнительных рейсов МАУ, отказав в удовлетворении заявки SkyUp и Yanair из-за отсутствия свободных частот.

Нынешнее одобрение заявки SkyUp может свидетельствовать о том, что страны договорились о дальнейшем расширении квоты.