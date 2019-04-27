Лоукостер SkyUp запустил из Киева три новых направления в Европу

Рейсы в Неаполь, Аликанте и Тенерифе будут осуществляться дважды в неделю.

В пятницу, 26 апреля, авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Киева по трем направлениям - в Неаполь (Италия), Аликанте и Тенерифе (Испания).

Об этом передает ЦТС.

Рейс Киев - Неаполь будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец стартует от 1 869 гривень (без багажа).

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Рейс Киев - Тенерифе будет осуществляться также по вторникам и пятницам. Стоимость билета туда - от 4 661 гривень (без багажа).

Перелеты в Аликанте также будут осуществляться по вторникам и пятницам. Билет в одну сторону без багажа стоит от 2 000 гривень.

Как сообщал УНИАН, украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на внутренние рейсы с июня по октябрь 2019 года по маршруту Киев-Одесса и Харьков-Одесса.