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Прозрачный пол и весь Подол в деталях: уже завтра в Киеве появится новая туристическая "фишка" (видео)

18:47, 24 мая 2019
Новости туризма
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Новый мост откроют уже завтра / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, мастера заканчивают украшивать переправу, отчищают все от пыли и наносят на покрытие разметку.

По мосту можно будет не только ходить, но и ездить на велосипеде - для этого сделали специальную дорожку. Со стороны Владимирской горки построили фонтан, а на самой переправе установили бинокль, с которого можно рассмотреть весь Подол в деталях.

Некоторые участки моста выполнены из стекла и через них хорошо виден Владимирский спуск.

Официальное открытие состоится уже завтра вечером, после чего особенно оперативные киевляне и гости города смогут первыми ступить на новый мост и полюбоваться видами столицы.

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Теги: #Киев#мостпогода в Киеве