Wizz Air объявил однодневную распродажу на отдельные польские и австрийские рейсы

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 17 мая, а путешествия по ним должны завершиться до 31 мая 2019 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на избранные маршруты из/в Польшу и Австрию при бронировании авиабилетов 17 мая 2019 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, акция действует 17 мая с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 мая 2019 года. Акционная цена применяется только к бронирований через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы в Польшу из трех украинских городов - Киев (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин, Познань), Харьков (Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков) и Львов (Вроцлав, Гданьск, Катовице).

В Австрию - в столицу Вена - Wizz Air летает из двух украинских городов: Киев и Харьков.

При этом из польских и австрийских аэропортов можно продолжить свое путешествие в другие европейские страны, куда Wizz Air также предлагает скидки на указанный период.

Кстати, из Вены также можно отправиться к австрийский Зальцбург, большой гид по которому можно прочитать на УНИАН.Туризм.