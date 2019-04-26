Прилегла погреться возле Дюка: в Одессе появился памятник беззаботной кошке Софе (видео)
10:41, 26 апреля 2019Новости туризма
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Софа – олицетворение яркого качества обычной местной кошки – неторопливая, знает себе цену и умеет наслаждаться жизнью.
Это уже седьмая фигура в рамках проекта "Одесские коты" / скриншот видео ТСН
Одессе появился новый памятник – кошке Софе.
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Как говорится в сюжете ТСН, кошка Софа с одесским характером и одесским именем прилегла погреться на солнышке на крыльце возле памятника Дюку.
Это уже седьмая фигура в рамках проекта "Одесские коты". Стартовал он год назад, горожане решили отдать дань своим легендарным усачам. Чтобы не искушать охотников за металлом, кошек делают из полимера и только красят под бронзу. Все хвостатые, в основном, имеют прототипов, известных по разным причинам на всю Одессу.
Софа – олицетворение яркого качества обычной местной кошки – неторопливая, знает себе цену и умеет наслаждаться жизнью. Воплотила ее именно такой местный скульптор Татьяна Штрыкало.
В Одессе появился памятник кошке Софи
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