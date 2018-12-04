Скульптуры кошек в Одессе после первого снега одели в шапки, шарфы и носки (видео)
09:25, 04 декабря 2018Новости туризма
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Горожане возле одетых котов останавливаются и фотографируются.
Все коты получили хорошую теплую одежду / скриншот видео ТСН
В Одессе после первого снега утеплили скульптуры котов.
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Как говорится в сюжете ТСН, о кошачем комфорте позаботилась автор скульптур Татьяна Штыкало. Всем котикам она сшила красивую теплую одежду.
Кот Морис, двойник воспитанника Михаила Жванецкого, получил теплую шапку с эмблемой Всемирного клуба одесситов. А офисный любимец Рыжик кроме шапки был утеплен еще и носками в полоску. Кошка-геймер Пушинка получила теплый капор. А вот кошке Базерине не повезло – ее шапку и шарф украли.
Горожане возле одетых котов останавливаются и фотографируются.
В Одессе после первого снега утеплили скульптуры котов
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