Где с велосипедом жить хорошо: топ-5 стран Европы, где можно отказаться от авто (видео)

Европа стремительно пересаживается на велосипеды, спасая окружающую среду и собственное здоровье.

Велосипед, как «народное» средство передвижения, завоевывает большую популярность у европейцев.

Топ-5 велосипедных стран Европы

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Бельгия

В Бельгии около 8% всех поездок совершаются на велосипеде. Велоспорт является национальным видом спорта для бельгийцев. В 2018 году 400 тысяч работников, которые приезжали на велосипеде на работу, получили денежные бонусы.

Швеция

В Швеции около 9% всех поездок приходится на велосипед. В среднем человек преодолевает на велосипеде в день 0,7 километра. Велосипед в шведской семье такой же необходимый, как телевизор.

Германия

В Германии 9% поездок совершаются на велосипеде. В среднем человек преодолевает на велосипеде в день 0,9 километра. Редко можно увидеть взрослого немца, который вырос без велосипеда или ребенка, у которого нет велосипеда.

Дания

В Дании 18% поездок совершаются на велосипеде. В среднем человек преодолевает на велосипеде в день 1,6 километра. В Копенгагене 37% граждан передвигаются на велосипеде ежедневно. Средняя скорость движения в городе составляет 16 км/ч для велосипедистов и 27 км/ч для авто.

Нидерланды

В Нидерландах 27% поездок происходит на велосипеде, из них 25% - поездки на работу. В среднем человек преодолевает на велосипеде в день 2,5 километра. Амстердам называют велосипедной столицей мира. В Нидерландах насчитывается 22 миллиона велосипедов на населения страны в 17 миллионов человек.