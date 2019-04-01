Во Львове опубликовали информацию о велоинфраструктуре города

Существующие велодорожки и велополосы отображены на карте синим цветом. Их общая протяженность составляет около 100 км.

На геопортале города Львова отныне доступна информация о велоинфраструктуре города.

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В частности, на карте отображаются существующие и проектируемые велодорожки и велополосы, пункты проката велосипедов, в том числе станции Nextbike, велопарковки и веломастерские, говорится в сообщении Львовского горсовета.

Карта доступна по ссылке: https://map.city-adm.lviv.ua/ua/map/velo. С помощью меню информационных слоев карты слева, каждый элемент велоинфраструктуры можно анализировать отдельно или, включив все слои одновременно, получить комплексное отражение велоинфраструктуры города.

Существующие велодорожки и велополосы отображены на карте синим цветом. Их общая протяженность составляет около 100 км. От реализации всех запроектированных дорожек или согласованных решением городской комиссии по безопасности дорожного движения (отображены на карте желтым цветом), общая протяженность велодорожек увеличится примерно вдвое.

Относительно других объектов велоинфраструктуры, то во Львове насчитывается 23 станции муниципального велопроката NextBike, 7 других пунктов велопроката, 352 велопарковки и 35 веломастерских.