Украинцы все больше летают

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-феврале вырос на 21% – до 2,8 млн человек.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-феврале 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 21% – до 2,814 млн человек

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба).

Согласно оперативным данным, в частности, пассажиропоток на международных линиях увеличился на 22,8% – до 2,491 млн человек.

В это же время украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров по сравнению с январем-февралем 2018 года на 11,6% – до 1,5 млн человек, а на международных линиях - на 12,3% - до 1,344 млн человек.

В течение января-февраля 2019 года украинские авиакомпании выполнили более 13,1 тыс. коммерческих рейсов, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госавиаслужбы, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 24,5% – до 20,545 млн человек.