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Пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год

17:53, 12 января 2019
Новости туризма
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Пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов / фото УНИАН

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.

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"В 2018 пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год", - написал он.

"Доля лоукостов в международном сообщении достигла 30%", - отметил Порошенко.

Напомним, "Борисполь" за год обслужил более 12 млн пассажиров.

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Теги: #аэропорт#пассажиропоток в Борисполе