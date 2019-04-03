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Второй по величине аэропорт Дании начал правильно писать название Киева

12:47, 03 апреля 2019
Новости туризма
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Аэропорт Дании начал корректно указывать название Киева на табло \ фото УНИАН

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Об этом сообщает посольство Украины в Дании. Согласно сообщению, директор аэропорта в ответ на обращение украинского посла написал, что некорректное указание названия Киева было ошибкой, «которую уже исправили».

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

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Теги: #аэропорт#Дания