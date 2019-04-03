Конец легенды: во Львове закрылся один из самых популярных среди туристов ресторанов

Немало туристов каждый вечер собирались посмотреть шоу на фасаде ресторана.

В центре Львова закрыли известный ресторан «Дом легенд», расположенный на ул. Староеврейской, 48, из-за отказа владельца дома продолжать аренду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель сети «!FEST» Андрей Худо, в которую входит «Дом легенд».

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«История имеет начало и имеет свой конец... Друзья, закончился наш 10-летний арендный контракт по дому «Дом легенд», и сообщаю, что эта легенда, к сожалению, прекращает свое существование... Владелец дома имеет другие планы относительно его использования и каждый дальше идет своей дорогой», – написал Худо.

При этом он намекнул на возможность открытия ресторана в другом месте.

«Легенды имеют способность перевоплощаться, поэтому вы, возможно, встретите часть этой легенды где-нибудь во Львове... Ведь домов много, а «Дом легенд» один! И о самом важном - весь коллектив трудоустроен в Холдинге эмоций !Fest и верю, что придет время когда вы снова сойдетесь вместе в нашей Легенде!», - добавил Худо.

Отметим, за годы своего существования «Дом легенд» стал одним из самых популярных ресторанов Львова, который привлекал немало туристов не только кухней и знаменитыми львовскими настойками, но и общей концепцией и интерьером. Особой популярностью пользовалась площадка на крыше дома, откуда можно было увидеть весь город.

Изюминкой ресторана также было ежедневное вечернее шоу фасаде дома, где была установлена скульптура дракона, который в определенное время «выдыхал» столб огня. Сопровождалось шоу небольшим рассказом от трубочиста - хранителя «Дома легенд». Были здесь и собственные часы, которые показывали не обычное время, а львовское. Посмотреть на это действо каждый вечер собиралось немало туристов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что во Львове туристам предложат два новых маршрута.