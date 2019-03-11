Во Львове туристам предложат два новых маршрута

Эти два маршрута стали победителями конкурса социально-культурных проектов в области туризма.

В этом году во Львове создадут два новых туристических маршрута: по местам еврейского наследия и домам, которые построил украинский архитектор Иван Левинский.

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Как рассказала Tvoemisto.tv юрист управления туризма Львовского городского совета Тая Пилипова, эти два маршрута стали победителями конкурса социально-культурных проектов в области туризма, которые Львовский горсовет профинансирует по 50 тыс. грн на каждый.

Туристический маршрут вокруг «Пространства синагог» будет разрабатывать Центр городской истории. В него войдут около 20 мест.

«Этот маршрут должен стать примером того, как, фактически не выходя за пределы одной локации, можно рассказать историю всей еврейской общины через историю города и как в одном пространстве можно совместить прошлое и настоящее», - отметила Пилипова.

Сначала планируют совместно с историками и исследователями еврейского наследия разработать пособие и виртуальную карту, которая станет частью цифрового проекта Центра городской истории «Интерактивный Львов».

«Виртуальная карта позволит дополнить места памяти мультимедийными материалами, которые нельзя разместить непосредственно в городе или в печатном путеводителе», - объяснила Тая Пилипова.

Путеводитель издадут на двух языках - украинском и английском тиражом тысяча экземпляров. Ими смогут пользоваться львовские гиды. Места, по которым будет пролегать маршрут, пока определяют.

Также в рамках года Ивана Левинского планируют создать новый туристический маршрут для осмотра памятников архитектуры, которые построил львовский архитектор.

«Сначала надо определить наиболее знаковые здания, а потом разработать оптимальные по времени маршруты, установить информационные таблицы для зданий и напечатать путеводитель», - сказала Пилипова.

Первым и основным зданием маршрута станет первая городская поликлиника на Русской, 20. Маршрут должны адаптировать для людей с нарушениями слуха и для индивидуальных экскурсий. Проект реализует Благотворительный фонд «Музей Ивана Левинского».