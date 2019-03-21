Обед с видом на морских жителей: в Норвегии открылся самый большой в мире подводный ресторан (видео)
11:55, 21 марта 2019Новости туризма
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Заведение рассчитано на 40 посетителей.
В меню в основном блюда из морепродуктов \ mayessf.com
Длина ресторана 34 метра. Помещение ресторана - бетонная капсула, наполовину погруженная в Северное море.
Заведение рассчитано на 40 человек. Однако попасть туда непросто. В ресторане уже забронирован 7 тыс. обедов. В меню в основном блюда из морепродуктов. Это несмотря на немалую цену - $400 на одного человека.
Обед с видом на морскую фауну: в Норвегии открылся самый большой в мире подводный ресторан
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