Обед с видом на морских жителей: в Норвегии открылся самый большой в мире подводный ресторан (видео)

Заведение рассчитано на 40 посетителей.

Длина ресторана 34 метра. Помещение ресторана - бетонная капсула, наполовину погруженная в Северное море.

Заведение рассчитано на 40 человек. Однако попасть туда непросто. В ресторане уже забронирован 7 тыс. обедов. В меню в основном блюда из морепродуктов. Это несмотря на немалую цену - $400 на одного человека.