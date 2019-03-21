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Обед с видом на морских жителей: в Норвегии открылся самый большой в мире подводный ресторан (видео)

11:55, 21 марта 2019
Новости туризма
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В меню в основном блюда из морепродуктов \ mayessf.com

Заведение рассчитано на 40 человек. Однако попасть туда непросто. В ресторане уже забронирован 7 тыс. обедов. В меню в основном блюда из морепродуктов. Это несмотря на немалую цену - $400 на одного человека.

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Теги: #Норвегия#ресторан