Цитрусовое побоище: как в Италии проходит "Апельсиновая битва" (видео)

Ежегодно принять участие в уличных боях апельсинами в итальянский город Ивреа приезжают тысячи туристов.

В итальянском городке Ивреа 3 марта начнется традиционная массовая битва апельсинами. Продлится карнавал 3 дня и закончится во вторник 5 марта торжественной панихидой.

Битва символизирует свободу местных жителей и грядущую весну. В ней принимают участие несколько тысяч горожан - всего 9 команд. За три карнавальных дня в городе тратят около 350 тонн апельсинов.

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Интересно, что после поединка примерно 150-200 участников обращаются в больницы с различными травмами. Однако даже это не останавливает людей от участия в ежегодной апельсиновой дуэли.

По традиции, после фестиваля все участники дружно очищают городские улицы от оранжевых «снарядов».

Как сообщал УНИАН, в немецком Кельне стартовал традиционный карнавал. Тысячи людей в ярких костюмах собрались перед знаменитым городским собором и устроили шествие по улицам города. Каждый год участники праздника готовят не только интересный наряд, но и специальных кукол, как персонажей фольклора, так и местных политиков.