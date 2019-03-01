Подснежники, тепло и начало сезона шашлыков: за что мы любим весну (видео)

Наконец-то пришла весна, которую все так ждали.

С весной, в первую очередь, ассоциируется возрождение природы и тепло. Однако метеорологи предупреждают – морозы еще вернутся.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первые дни марта в Украине ожидаются морозы, местами мокрый снег. Устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.

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Именно с таянием снега проклевываются подснежники. Стоит любоваться ими в природе, ведь они занесены в Красную книгу. Спасти их от исчезновения можно, выращивая у себя дома на участках.

Также многие любят весну за Масленицу, которая придет на следующей неделе, а начнется в понедельник, 4 марта.

Весна – это 8 марта, Международный женский день, который является официальным выходным. Ну и с приходом тепла начинаются "вылазки" на природу, чтобы пожарить шашлыки и провести время с друзьями на свежем воздухе.

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По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в марте в Украине будет 0-5 ° тепла.Также прогнозируют, что в марте выпадет 29-42 мм осадков, в горных районах и на Закарпатье 44-90 мм, что также в пределах средних многолетних значений.