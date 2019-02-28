Старинный район Санта-Крус и припортовый квартал Триан: куда стоит пойти в Севилье

Однако, куда бы вы не отправились в Севилье, важно помнить, что с часу дня и до пяти вечера заведения общепита будут закрыты на сиесту.

В столице Андалусии есть только одно узкое место - в прямом и переносном смысле это улочки старинного района Санта-Крус. Поэтому, на машине по нему передвигаться непросто.

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Об этом говорится в материале Ольги Гуцал, собственника и СЕО компании Камион-Оил, опубликованном в журнале "Новое время".

Она отмечает, что центр Севильи большой, и вокруг него много благоустроенных парковок.

Что касается отелей, то они в Севилье прекрасные, потому, что разнообразные. "Заходишь и оказываешься в одной из эпох этого прекрасного города. Перед тобой то аутентичная римская кладка под стеклянным полом, то арт-деко образца начала XX века, то абсолютный модерн", - рассказывает Гуцал.

Также туристам нужно помнить о большом дневном перерыве на сиесту - почти все заведения, где можно перекусить и выпить кофе, закрываются в 13:00, чтобы открыться не ранее 17:00. "Но для жаждущих найдется выход: на центральной улице есть сразу три Starbucks, которые не успели проникнуться местной культурой сиесты и работают без перерыва", - говорит Гуцал.

В Севилье она советует перейти по мосту речку Гвадалквивир и оказаться в старинном припортовом квартале Триан. Там впечатляют два объекта: квартал старых керамических фабрик со своими магазинами и пестрый продуктовый рынок, где собрано все, чем богата земля Андалусии.

Также Гуцал советует посетить Театр-музей фламенко. "Это тоже туристическое место, но качественное", - отмечает она. А чтобы передохнуть от жары путешественница советует отправится в парки дворца Алькасар.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 28 февраля 2019 года.