цей матеріал доступний українською

В Испании ресторан использует переработанные бутылки вместо тарелок (видео)

16:55, 17 декабря 2018
Новости туризма
115 0

Заведение с тремя звездами Мишлен расположено в испанском городе Жирона. Известен он не только вкусными блюдами традиционной каталонской кухни, но и оригинальной сервировкой и подачей. Здесь вместо тарелок используют переработанные бутылки.

Читайте такжеЛьвовское кафе попало в рейтинг лучших заведений мира для веганов

В El Celler de Can Roca потребляют около 22 500 бутылок вина ежегодно. Дважды в неделю пустую тару из ресторана забирает мастер. Она вручную с помощью инструментов превращает их в изысканную посуду.

Посетителям ресторана такая идея пришлась по душе. Также блюда на тарелках из бутылок продают в Интернете – примерно 35 евро за порцию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #экология#мусор#Испания#стекло#ресторан#каталония