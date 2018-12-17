В Испании ресторан использует переработанные бутылки вместо тарелок (видео)
16:55, 17 декабря 2018Новости туризма
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Мастер вручную с помощью инструментов превращает использованные бутылки на изысканную посуду.
В Испании ресторан использует переработанные бутылки вместо тарелок
Ресторан под названием El Celler de Can Roca использует новый подход к переработке некоторых своих отходов.
Заведение с тремя звездами Мишлен расположено в испанском городе Жирона. Известен он не только вкусными блюдами традиционной каталонской кухни, но и оригинальной сервировкой и подачей. Здесь вместо тарелок используют переработанные бутылки.
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В El Celler de Can Roca потребляют около 22 500 бутылок вина ежегодно. Дважды в неделю пустую тару из ресторана забирает мастер. Она вручную с помощью инструментов превращает их в изысканную посуду.
Посетителям ресторана такая идея пришлась по душе. Также блюда на тарелках из бутылок продают в Интернете – примерно 35 евро за порцию.
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