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В Карпатах двое туристов погибли от обморожения

23:57, 22 февраля 2019
Новости туризма
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В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня / УНИАН

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в результате обморожение в горах Карпат погибло двое туристов.

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По данным ГСЧС, на спасательный пост вблизи горы Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек.

Трое из них были доставлены на пост на носилках с признаками обморожения.

Двое из них погибли.

Как сообщал УНИАН, в Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Теги: #Карпаты#обморожение