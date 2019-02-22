В Карпатах двое туристов погибли от обморожения
23:57, 22 февраля 2019Новости туризма
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На спасательный пост вблизи горы Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня / УНИАН
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в результате обморожение в горах Карпат погибло двое туристов.
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По данным ГСЧС, на спасательный пост вблизи горы Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек.
Трое из них были доставлены на пост на носилках с признаками обморожения.
Двое из них погибли.
Как сообщал УНИАН, в Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
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