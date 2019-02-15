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В китайском городе Гуанчжоу зацвела сакура (видео)

12:23, 15 февраля 2019
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Весеннее настроение воцарилось в китайском городе Гуанчжоу -  из-за удивительно теплой погоды там покрылись цветами деревья сакуры.

Большинство из них произрастает на территории местного сельскохозяйственного университета. Впрочем, наслаждаются цветущей красотой не только сотрудники и студенты, но и сотни туристов.

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Теги: #Китай#сакура