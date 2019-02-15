В китайском городе Гуанчжоу зацвела сакура (видео)
12:23, 15 февраля 2019Новости туризма
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Большинство из них произрастает на территории местного сельскохозяйственного университета.
В китайском городе Гуанчжоу зацвела сакура.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Весеннее настроение воцарилось в китайском городе Гуанчжоу - из-за удивительно теплой погоды там покрылись цветами деревья сакуры.
Большинство из них произрастает на территории местного сельскохозяйственного университета. Впрочем, наслаждаются цветущей красотой не только сотрудники и студенты, но и сотни туристов.
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