В китайском городе Гуанчжоу зацвела сакура (видео)

Большинство из них произрастает на территории местного сельскохозяйственного университета.

В китайском городе Гуанчжоу зацвела сакура. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Ужгороде на радость туристам зацвели сакуры: интересные факты про знаменитую аллею (видео) Весеннее настроение воцарилось в китайском городе Гуанчжоу - из-за удивительно теплой погоды там покрылись цветами деревья сакуры. Большинство из них произрастает на территории местного сельскохозяйственного университета. Впрочем, наслаждаются цветущей красотой не только сотрудники и студенты, но и сотни туристов.

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