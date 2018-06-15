Названы лучшие страны для вегетарианцев

Украина же оказалась на 7 месте в рейтинге худших стран для туристов, не употребляющих мясо.

Британский ресурс The Eco составил список лучших стран для вегетарианцев, возглавила рейтинг - Швейцария.

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Как отмечает Independent, исследование проводили в 26 странах Европы. Страны были ранжированы по нескольким критериям - по количеству вегетарианских ресторанов на 100 000 человек, ежегодному потреблению мяса в расчете на одного человека и средней цене 1 кг мяса в каждой стране.

Лидерство Швейцарии в рейтинге эксперты объясняют тем, что первый в мире веганский ресторан, Hiltl, открылся именно в этой стране еще в далеком 1898 году и с тех пор она по праву считается пионером в это сфере. Мясо в Швейцарии - самое дорогое в Европе (около 870 грн за килограмм), что снижает стимул к его потреблению. По оценкам экспертов, почти половина 15-34-летних в стране полностью прекратили есть мясо или значительно ограничили его количество в рационе.

Далее в рейтинге лучших стран для вегетарианцев расположились Финляндия, Норвегия и Швеция, тем самым подтверждая передовую и экосознательную репутацию скандинавских стран. Замыкает пятерку лучших – Великобритания.

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При этом худшим местом в Европе для тех, кто не ест мясо, назвали Португалию, занимающую четвертое место по потреблению мяса в Европе. Отмечается, что в этой стране крайне мало вегетарианских ресторанов. При это Португалия 15-я в Европе по стоимости мяса, а это означает, что здесь существует небольшой экономический стимул для перехода на растительный рацион. Оказалась в списке худших и Украина – она занимает в рейтинге 7 место, а заключает антирейтинг Польша.

Далее приводим полный рейтинг лучших и худших для веганов стран.

10 лучших мест для вегетарианцев в Европе

1. Швейцария

2. Финляндия

3. Норвегия

4. Швеция

5. Соединенное Королевство

6. Бельгия

7. Венгрия

8. Италия

9. Эстония

10. Ирландия

10 худших мест для вегетарианцев в Европе

1. Португалия

2. Дания

3. Литва

4. Россия

5. Греция

6. Хорватия

7. Украина

8. Франция

9. Болгария

10. Польша

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, американская компания Moving Mountains изготавливает эко-мясо из растений, которое не содержит ингредиентов животного происхождения.