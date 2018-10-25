Королевство Занскар в Индии: путешественник рассказал об одном из самых труднодоступных мест на планете

Жители Занскара — вегетарианцы, причем алкоголь, сигареты и прочие психостимуляторы в этом регионе отсутствуют, а единственный доступный способ изменения сознания — это медитация или молитва.

Укаждого путешественника есть свой список мест, в которых, побывав однажды, он хотел бы оказаться снова.

Королевство Занскар в Индии настолько необычен, величественен и грандиозен, что временами приходит мысль, а не переехать ли туда навсегда, рассказывает Валерий Дорожкин, доктор психологии, профессор Института подготовки кадров Госслужбы занятости и путешественник, посетил север Индии, территорию бывшего гималайского королевства.

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Жители Занскара — вегетарианцы, причем алкоголь, сигареты и прочие психостимуляторы в этом регионе отсутствуют, а единственный доступный способ изменения сознания — это медитация или молитва.

Зимой это одно из самых труднодоступных мест на планете. Первое, что бросается в глаза, — почти все скалы, придорожные камни и даже пыль на солнце искрятся и переливаются “драгоценными” вкраплениями слюды и кристаллов. Кажется, будто пространство долины — настоящее сказочное королевство, украшенное для праздника жизни.

В Занскаре живут мусульмане и тибетские буддисты. Традиционный буддизм сохранился здесь в неизменном с IX века виде, и неслучайно сюда переехали беженцы из самого Тибета. И далайлама ежегодно выступает в Падуме и местных монастырях. Духовное воздействие Занскара ощущается с первых минут: настрой здесь необычайно благостный, и складывается впечатление, что просветлены все — и монахи, и сельские жители, и даже снежные вершины и ледниковая вода в реке.

По всей долине разбросаны ступы и буддийские монастыри — гомпы. Это дополняет особую атмосферу.

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