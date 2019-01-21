Продление поезда "четырех столиц" до Таллинна затягивается

Теперь переговоры о продлении поезда "Киев – Рига" до Таллинна ожидаются в феврале 2019 года.

Переговоры о возможном продлении до Таллинна (Эстония) поезда "четырех столиц", курсирующего по маршруту "Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия)», которые намерены провести украинская и эстонская стороны, вновь отложены.

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Об этом заявила пресс-секретарь государственной компании Eesti Raudtee Моника Лиллес, сообщает эстонский портал ERR.

"Переговоры вновь перенесены. Согласно последней информации, которую мы получили от украинской стороны, они состоятся в феврале. С нашей стороны по-прежнему есть интерес к обсуждению проекта", - заявила Лиллес.

Как сообщает издание, изначально переговоры должны были пройти в Киеве в декабре, но затем государственная железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" перенесла их на 17 января.

Как сообщал УНИАН.Туризм, первый рейс поезда "четырех столиц" Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия) отправился в рейс 28 сентября 2018 года. Тогда же Кравцов заявил о планах добавить к маршруту пятую столицу – Таллинн (Эстония) в конце 2018 – начале 2019 года.

18 января 2018 года глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что с 30 января поезд "Киев – Минск – Вильнюс – Рига" начнет курсировать чаще - раз в четыре дня вместо раза в неделю сейчас.

При этом чиновник заявил, что в госкомпании довольны заполненностью поезда "Киев – Рига".