Wizz Air устроил однодневные скидки 20% на избранные маршруты

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 17 января, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2019 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на избранные маршруты при бронировании авиабилетов 17 января 2019 года.

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Как говорится в почтовой рассылке авиакомпании, скидка 20% применяется только к выбранным рейсам. Акционные предложения будут обозначены при поиске символом % на голубом фоне.

Акция действует 17 января с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2019 года. Акционная цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы из трех украинских городов - Киев, Харьков, Львов - в целый ряд европейских стран.

Кстати, поскольку скидки действуют на рейсы до конца марта, можно подобрать себе маршрут на небольшие праздники. Вот несколько идей от УНИАН для путешествий на День влюбленных 14 февраля или на 8 марта.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал, что лоукостеры Ryanair и Wizz Air начнут летать в Одессу уже летом 2019 года.