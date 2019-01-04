Лоукостеры Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы летом этого года

При этом Омелян подчеркнул, что для захода этих авиакомпаний в Одессу необходимо завершить ремонтные работы в аэропорту.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начнут летать из Одессы летом этого года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

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«Я думаю, что мы сможем приветствовать лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air в Одессе уже летом этого года», - сказал он.

При этом Омелян подчеркнул, что для захода этих авиакомпаний в Одессу необходимо завершить ремонтные работы в аэропорту.

«Мы приложим все усилия, чтобы в середине этого года все работы по строительству взлетной полосы в аэропорту «Одесса» были завершены. Реалистично до конца года сдать в эксплуатацию полностью объект - и взлетную полосу, и новые рулежные полосы, которые необходимы для функционирования нового терминала», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Омелян заявлял, что авиакомпании Ryanair и Wizz Air намерены существенно расширить свое присутствие в Украине.