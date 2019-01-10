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В Германии сотрудники служб безопасности трех крупных аэропортов объявили забастовку

09:14, 10 января 2019
Новости туризма
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Забастовки 10 января должны продолжаться весь день \ www.wctv.tv

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Как сообщает Suddeutsche Zeitung, только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.

По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.

Как сообщал УНИАН, Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности (BDLS) не предоставила никаких улучшенных предложений профсоюзу. Поэтому не исключено проведение дальнейших забастовок.

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Теги: #забастовка#Германия#аэропорты