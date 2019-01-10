В Германии сотрудники служб безопасности трех крупных аэропортов объявили забастовку
09:14, 10 января 2019Новости туризма
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Только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов.
Забастовки 10 января должны продолжаться весь день \ www.wctv.tv
В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку. Речь идет об аэропортах Кельна, Штутгарта и Дюссельдорфа.
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Как сообщает Suddeutsche Zeitung, только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.
По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.
Как сообщал УНИАН, Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности (BDLS) не предоставила никаких улучшенных предложений профсоюзу. Поэтому не исключено проведение дальнейших забастовок.
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