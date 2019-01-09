В трех аэропортах Германии 10 января будут бастовать работники служб безопасности

Забастовки 10 января должны продлиться весь день, поэтому ожидаются существенные ограничения в движении самолетов.

В аэропортах Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта 10 января весь день продолжится забастовка работников служб безопасности. Профсоюз требует повышения оплаты труда.

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Об этом сообщил профсоюз Ver.di. В отличие от забастовки в берлинских аэропортах, которые длились всего три часа утром 7 января, забастовки 10 января должны продолжаться весь день, поэтому ожидаются существенные ограничения в движении самолетов, передает "Немецкая волна".

Новая предупредительная забастовка вызвана тем, что после приостановления работы в двух берлинских аэропортах, Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности (BDLS) не предоставила никаких улучшенных предложений профсоюзу. Поэтому не исключено проведение дальнейших забастовок.

"Работодатели должны понять, что сотрудники готовы и способны отстаивать свои требования", - заявил председатель профсоюза Беньямин Рошер.

К этому времени переговоры между профсоюзом, который требует повысить оплату труда около 23 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов до 20 евро в час, и BDLS были безрезультатными. Продолжение переговоров запланировано на 23 января.