В Карпатах третий день продолжаются поиски туриста-лыжника (фото, видео)
В Закарпатской области спасатели уже третий день продолжают поиски туриста-лыжника, который потерялся 6 января.
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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Также продолжаются поиски киевлянина 1984 года рождения, которые продолжаются еще с 6 января, именно тогда мужчина исчез в районе горы Гимба Межгорского района.
К поисковой операции привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники.
В рождественскую ночь в горах заблудились пятеро туристов, на утро 7 января троих из них все еще разыскивали.
7 января одной из поисково-спасательных групп было найдено тело третьего туриста, чьи лыжную маску и палки спасатели нашли накануне.
Позже один из туристов вышел на связь, судьба еще одного туриста в настоящее время остается неизвестной. Именно его и разыскивают спасатели.