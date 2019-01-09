В Карпатах третий день продолжаются поиски туриста-лыжника (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также продолжаются поиски киевлянина 1984 года рождения, которые продолжаются еще с 6 января, именно тогда мужчина исчез в районе горы Гимба Межгорского района.

К поисковой операции привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники.

В рождественскую ночь в горах заблудились пятеро туристов, на утро 7 января троих из них все еще разыскивали.

7 января одной из поисково-спасательных групп было найдено тело третьего туриста, чьи лыжную маску и палки спасатели нашли накануне.

Позже один из туристов вышел на связь, судьба еще одного туриста в настоящее время остается неизвестной. Именно его и разыскивают спасатели.