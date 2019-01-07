В Рождественскую ночь в горах Закарпатья заблудились 5 туристов

Всего к поискам привлечено 16 спасателей и 3 единицы техники, говорится в сообщении.

Вечером 6 января в горах Закарпатской области потерялись пятеро туристов, поиски трех из них до сих пор продолжаются.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГСЧС, вечером в воскресенье к спасателям поступило два вызова о пропажи туристов.

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Первый поступил в Службу спасения в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района и в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились.

"Поддерживая с заблудшими телефонную связь спасатели посоветовали ребятам двигаться в сторону с. Березники Свалявского района, однако те пренебрегли рекомендациями спасателей и решили подниматься крутыми склонами в сторону вершины горы", - говорится в сообщении.

В 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания в с. Пилипец Межгорского района.

Спасатели же в свою очередь продолжили искать третьего приобщив к поисковым работам еще две горные поисковые-спасательные отделения с г. Мукачево и пгт Межгорье.

"Около трех часов утра спасатели нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружено. Поисковые работы продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

В тот же вечер 6 января в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. Мобильная связь с заблудшими отсутствует.

Всего к поискам привлечено 16 спасателей и 3 единицы техники, говорится в сообщении.