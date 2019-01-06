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Аэропорт "Львов" возобновил работу после аварийной ситуации

17:02, 06 января 2019
Новости туризма
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О причинах возникновения аварийной ситуации в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить дополнительно / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице аэропорта в Facebook.

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"ВС авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента. Соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке ВПП. Начата регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправлению.", - отмечается в нем.

О причинах возникновения аварийной ситуации в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Львова самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы.

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Теги: #аэропорт#Львовщина