Аэропорт "Львов" возобновил работу после аварийной ситуации

Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправлению.

Аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого (Львов) возобновил работу после аварийной ситуации с самолетом на взлетно-посадочной полосе.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице аэропорта в Facebook.

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"ВС авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента. Соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке ВПП. Начата регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправлению.", - отмечается в нем.

О причинах возникновения аварийной ситуации в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Львова самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы.