Аэропорт "Львов" возобновил работу после аварийной ситуации
17:02, 06 января 2019Новости туризма
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Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправлению.
О причинах возникновения аварийной ситуации в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить дополнительно / фото УНИАН
Аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого (Львов) возобновил работу после аварийной ситуации с самолетом на взлетно-посадочной полосе.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице аэропорта в Facebook.
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"ВС авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента. Соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке ВПП. Начата регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправлению.", - отмечается в нем.
О причинах возникновения аварийной ситуации в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить дополнительно.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Львова самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы.
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