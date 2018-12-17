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В Одессе установили созданную украинцем всемирно известную инсталляцию Love (видео)

13:18, 17 декабря 2018
Новости туризма
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В Одессе появился всемирно известный арт-объект / Скриншот - ТСН

Многотонная инсталляция Love, которая прославилась на весь мир после демонстрации на культовом американском фестивале Burning Man, теперь украшает парк одного из районов Одессы.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Автор скульптуры Александр Милов стал первым украинцем на арт-фестивале в Неваде более три года назад. С тех пор он мечтал, чтобы инсталляция украсила его родной город.

Вернуть оригинал домой не получилось – не хватило денег. Впрочем, художник хотел, чтобы скульптура стояла в парке его детства, и начал работу.

Ранее сообщалось, что скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади одели в зимнюю одежду.

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Теги: #Одесса#искусство