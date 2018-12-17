В Одессе установили созданную украинцем всемирно известную инсталляцию Love (видео)

Автор скульптуры Александр Милов стал первым украинцем на арт-фестивале Burning Man более трех лет назад.

Многотонная инсталляция Love, которая прославилась на весь мир после демонстрации на культовом американском фестивале Burning Man, теперь украшает парк одного из районов Одессы.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Автор скульптуры Александр Милов стал первым украинцем на арт-фестивале в Неваде более три года назад. С тех пор он мечтал, чтобы инсталляция украсила его родной город.

Вернуть оригинал домой не получилось – не хватило денег. Впрочем, художник хотел, чтобы скульптура стояла в парке его детства, и начал работу.

Ранее сообщалось, что скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади одели в зимнюю одежду.