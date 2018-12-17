Скульптуры малышей-основателей Киева одели в зимнюю одежду (видео)

Символическую рождественскую акцию устроили для того, чтобы привлечь внимание детей и пожилых людей.

Скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади одели в зимнюю одежду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лыбидь одели в юбку и кафтан, а ее братьев Кия, Хорива и Щека в жупан и шаровары. Символическую рождественскую акцию устроили для того, чтобы улучшить настроение киевлянам и гостям столицы, а также привлечь внимание к детям и пожилым людям.

Читайте такжеВыходные в 2019 году: сколько будут отдыхать украинцы

«Это такой перформанс, который показывает, что мы должны в рождественские праздники уделить внимание ближнему, тому, кто нас окружает. И в первую очередь, это забота о детях и пожилых людях», - пояснил скульптор Владимир Журавель.

Как сообщал УНИАН, в здании Главпочтамта в Киеве открыли резиденцию Святого Николая.

Интересно, что образ Николая осовременили, надев на него шляпу, шарф и мотоциклетные очки. Они якобы должны защищать глаза от снега и ветра во время езды на санках.