20 метров высотой: Львов готовится к открытию главной елки города

Новогоднее дерево будет установлено на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С. Крушельницкой.

Во вторник, 11 декабря, во Львове начнут устанавливать главную городскую елку.

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Традиционно новогоднее дерево будет установлено на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С. Крушельницкой, и оно достигнет 20 метров в высоту, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

В этом году елку городу дарят жители села Буда, Яворивского района, Львовской области. Установку и украшение елки будут осуществлять коммунальные предприятия «Зеленый Львов» и «Львовсвет», совместно с компанией «Львовские ярмарки».

Открытие главной елки Львова состоится 18 декабря в 19.00 часов. В праздничной программе будут приветственное слово мэра города, передача Вифлеемского Огня Мира жителям Львова, театрализованные забавы на площади перед Оперным театром, а также ледовое шоу на площади Рынок от “Сказка продакшн”.