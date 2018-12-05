Короны и кареты: в британской королевской резиденции установили живые елки (видео)

Работники Букингемского дворца украшали и перила лестницы гирляндами из цветных шариков.

В мраморном зале британской королевской резиденции уже установили несколько живых елок.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Украсили их игрушками в виде корон и карет. Работники Букингемского дворца украшали и перила лестницы гирляндами из цветных шариков.

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Рождество королевская семья обычно встречает в Сандрингеме. Там все члены семейства во главе с королевой Елизаветой II посещают праздничную службу, после чего собираются на праздничный обед.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене установили самую дорогую рождественскую елку в Европе.