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Короны и кареты: в британской королевской резиденции установили живые елки (видео)

14:20, 05 декабря 2018
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Украсили их игрушками в виде корон и карет. Работники Букингемского дворца украшали и перила лестницы гирляндами из цветных шариков. 

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Рождество королевская семья обычно встречает в Сандрингеме. Там все члены семейства во главе с королевой Елизаветой II посещают праздничную службу, после чего собираются на праздничный обед.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене установили самую дорогую рождественскую елку в Европе.

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Теги: #Британия#елка