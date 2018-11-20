Ранее сообщалось, что Ryanair летом откроет пять новых направлений из Украины.

Крупнейшая лоукост-авиакомпания в Европе Ryanair надеется открыть рейсы из Украины в Италию в следующем году, однако многое зависит от правительства Италии.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан.

«В Европе очень любят рассказывать таким маленьким странам как Ирландия, что надо делать или как должен функционировать открытый рынок. Например, в Италии мы летаем из Милана и Пизы. Но правительство дало преимущество авиакомпании, у которой всего два рейса. Мы подали в суд и выиграли. Поэтому возможно мы будем летать из Италии в Украину в следующем году»,- сказал он.

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При этом О’Брайан добавил, что авиакомпания хотела открыть больше рейсов, однако Германия, Италия и Франция не хотели новых рейсов Ryanair.

Как сообщал УНИАН, компания Ryanair летом откроет пять новых направлений из Украины.

Напомним, сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерены существенно расширить свое присутствие в Украине.