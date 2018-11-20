Лоукостеры Ryanair и Wizz Air планируют существенно расширить свое присутствие в Украине - Омелян

Ранее топ-менеджер Ryanair объявил, что лоукостер сегодня объявит новые рейсы в Киев и запустит билеты по 5 евро в Лондон.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерены существенно расширить свое присутствие в Украине, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

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«Это впервые, когда два руководителя компаний Ryanair и Wizz Air в один и тот же день прибывают в страну, за рынок которой они конкурируют, и у нас будут очень плодотворные переговоры и встречи с президентом Украины о существенном расширении их присутствия в Украине. Они видят, что украинцы хотят летать», - сказал министр, не раскрывая детали расширения карты полетов данных авиаперевозчиков.

Также Омелян отказался комментировать возможные планы авиакомпании Wizz Air по запуску внутренних рейсов по Украине.

Министр также напомнил о планах Wizz Air по созданию в нашей стране своего IT-центра и центра по обслуживанию самолетов, что позволит создать новые рабочие места для украинцев.

Отметим, ранее сегодня коммерческий директор компании Ryanair Дэвид о'Брайан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко объявил, что Ryanair сегодня объявит новые рейсы в Киев и запустит билеты по 5 евро в Лондон. К слову, на сайте Ryanair эти билеты уже доступны на отдельные даты.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября состоится совместная пресс-конференция министра инфраструктуры Омеляна и коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О'Брайана, при этом причину события пресс-служба ведомства не указывает.

Ранее Омелян заявлял, что на этой неделе в Украину приедет руководство двух крупных лоукост-авиакомпаний, которые уже присутствуют на украинском рынке, и они могут анонсировать планы о расширении своей деятельности, однако не назвал какие именно компании.

В августе министр заявлял, что со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.