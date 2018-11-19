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​В Дубае появилась еще одна локация для туристов - озеро любви

15:13, 19 ноября 2018
Новости туризма
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Озеро в форме двух сердец можно найти на карте Google Maps \ khaleejtimes.com

В дубайской пустыне Al Qudra появилось романтическое местечко для влюбленных пар, а именно Озеро любви (Love Lakes).Это искусственное озеро в форме двух гигантских сердец.

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Озеро в форме двух сердец можно найти на карте Google Maps, передает khaleejtimes.com.

Если пролетать над озерами, например, на воздушном шаре, можно также прочесть слово LOVE, образованное высаженными в пустыне деревьями. Отмечается также, что  Озеро любви предлагает множество возможностей для фотосъемки.

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Теги: #Дубай#туристы