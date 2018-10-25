В Украине могут появиться еще пять дальнемагистральных чартерных авиарейсов

Уже через неделю состоится первый чартерный рейс Azur Air Ukraine в Доминиканскую Республику, а еще чуть позже – на Шри-Ланку.

В ближайшее время туроператор Anex Tour планирует запустить пять дальнемагистральных чартерных авиарейсов, которые будет выполнять подконтрольная ему авиакомпания Azur Air Ukraine.

Об этом 25 октября сообщил генеральный директор Anex Tour в Украине Илькер Адигюзель во время пресс-конференции по случаю запуска первого прямого рейса из Киева на тайский курортный остров Пхукет, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Минэкономики опубликовали памятку для украинских туристов

В частности, по его словам, уже через неделю состоится первый чартерный рейс в Доминиканскую Республику (Пунта-Кана - ред.), а еще чуть позже – на Шри-Ланку. В дальнейших планах туроператора запуск еще трех дальнемагистральных авианаправлений, однако озвучить их в Anex Tour пока не готовы.

Также гендиректор Anex Tour озвучил подробности запускаемого 26 октября прямого рейса на остров Пхукет.

«Мы начинаем летать в Пхукет раз в 10 дней. Но хотим увеличить частоту полетов до двух раз в неделю после Нового года», - отметил Илькер Адигюзель, добавив, что к маю 2019 года туроператор ожидает получить пассажиропоток на данном направлении около 7 тысяч человек в месяц. На данный же момент маршрут имеет 97% загрузки, т.е. около 1 тысячи пассажиров в месяц.

При этом туроператор обещает дважды бесплатно кормить пассажиров во время полета на Пхукет – холодным и горячим питанием, плюс поить холодными и горячими напитками, а также предоставлять подушку и плед.

В то же время на данный момент Anex Tour не продает билеты на авиарейс Azur Air Ukraine Киев-Пхукет отдельно от турпакета, стоимость которого стартует от 950 долларов плюс тайская виза (40 долларов в случае оформления в консульстве Королевства Таиланд в Киеве, 70 долларов – если по прилету в аэропорт).

Отметим, по данным представительства Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Украине, в 2017 году почти 61 тысяча украинских туристов посетили Таиланд, что позволило Украине выйти на 2-е место в Центральной и Восточной Европе по количеству поездок в Таиланд, уступив только Польше. При этом, как уточнил глава представительства ТАТ в Украине Николас Димитрофф, украинцы являются лидерами среди всех стран мира по средней длительности тура в Таиланд – 22 дня.