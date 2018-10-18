Около 200 туристов уже 10 часов не могут вылететь в Египет из аэропорта "Борисполь"

Печально известная Bravo Airways уже 10 часов не может отправить туристов из "Борисполя" в Шарм-эш-Шейх.

В аэропорту "Борисполь" очередной коллапс с рейсом - снова не смог вовремя взлететь самолет компании Bravo Airways.

Как рассказала ТСН Юлия Морозова, которая должна была сесть на этот самолет, рейс BAY2023 должен был вылететь в египетский курорт Шарм-эш-Шейх еще в три ночи в четверг, 18 октября.

Пассажиров посадили в самолет, однако позже объявили о технической неисправности и вывели всех обратно.

Около 200 пассажиров и до сих пор находятся в ожидании самолета, вылет которого на информационном табло постоянно откладывается. Сейчас аэропорт информирует, что вылет назначен на 13.30.

В целом пассажиры ждут уже больше 10 часов. Среди туристов есть немало детей.

К пассажирам выходили представители аэропорта, которые сообщили, что самолет технически исправен. Причины задержки рейса неизвестны.

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Несмотря на то, что ситуация не решается, пассажиры угрожают блокировать аэропорт.

Телефоны авиакомпании Bravo Airways не отвечают. Однако на Facebook-странице компании коротко сообщили, что причина задержки рейсов - коммерческая.

На упреки пассажирам, зачем они согласились лететь самолетом этой авиакомпании, у которой этим летом было много скандалов из-за задержек рейсов, люди объяснили, что при покупке турпакета им не сообщили, каким самолетом их везут в отпуск.

"Кстати, это не единственный самолет Bravo Airways в Шарм-эш-Шейх, который задерживается сегодня. Та же участь постигла рейс YB 2025, назначенный на 13: 50. Сейчас на информационном табло появилась информация о том, что рейс ожидается только в 14:50. Поэтому пассажирам не стоит слишком спешить в аэропорт", - пишет ТСН.

В то же время, в комментарии УНИАН в авиакомпании Bravo Airways рассказали, что рейс был задержан по техническим причинам, а во время задержки пассажиры были обеспечены питанием и водой.

"В первую очередь приносим свои извинения пассажирам за неудобства. А также сообщаем, что рейс BAY2023 Киев-Шарм Эль-Шейх авиакомпании Bravo Airways, который осуществляется на арендованном у авиакомпании ANDA Air воздушном судне, был задержан по техническим причинам. На данный момент все неисправности устранены. В соответствии с нормами и правилами, во время ожидания вылета авиакомпанией Bravo Airways было дважды организовано питание для пассажиров рейса, в том числе горячее. Также пассажиры были обеспечены питьевой водой в полном объеме. В течение времени задержки пассажиров консультировал представитель нашей компании. К сожалению, обеспечить проживание пассажиров не оказалось возможным вследствие прохождения ими паспортного контроля на момент обнаружения неисправности", - рассказали в авиакомпании.

"Так же, хотим отметить, что самолет был технически готов к выполнению рейса в 7.00 утра. Однако, в связи с тем, что данный рейс имеет продолжительность более 12 часов (учитывается маршрут Киев-Шарм-Эль-Шейх-Киев), а это превышает нормируемое время работы экипажа в целях обеспечения безопасности полета было принято решение заменить экипаж. Последний прибыл в аэропорт в 10.30 и приступил к осмотру борта, а также другим обязательным процедурам. По состоянию на 14.05 началась посадка пассажиров на рейс", - добавили в Bravo Airways.

Напомним, в сентябре с египетского курорта Хургада двое суток не могли вылететь в Киев около 150 туристов рейса BAY 2092 авиакомпании Bravo Airways туроператора JoinUp.