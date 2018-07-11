Самолет, совершивший аварийную посадку в «Борисполе», вылетел в Анталию

Рейс авиакомпании Anda Air вылетел из аэропорта в 15.25 по киевскому времени.

Самолет авиакомпании Anda Air, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Борисполь» из-за попадания птицы в двигатель, вылетел в Анталию в 15.25.

Об этом сообщила пресс-служба туроператора Join UP!.

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«11 июля рейс Anda Air, вылетевший в 9.09 с туристами по маршруту Киев – Анталия по заказу туроператора Join UP! из аэропорта в Жулянах, совершил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь» в 11.07 в связи с попаданием птицы в двигатель самолета. Посадка выполнена успешно», - говорится в сообщении.

Предварительно рейс Киев – Анталия был перенесен на 14.30 на время технического осмотра самолета, но, как уточнили в пресс-службе Join UP!, самолет вылетел из «Борисполя» в 15.25.

Обратный рейс Анталия – Киев запланирован сегодня на 19.30.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 июля, в аэропорту "Борисполь" в 11:07 совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Anda Air, следовавший по маршруту Киев – Анталия.

Напомним, 3 июля туроператор Join UP! принял решение о сокращении полетов в Испанию ввиду участившихся неисправностей и регулярных задержек вылетов со стороны авиакомпаний YanAir и Bravo Airways.