Полторы сотни туристов вторые сутки не могут вылететь из Египта в Киев

Задержка произошла из-за технической неисправности самолета, инженера вызывали из Киева.

Из египетского курорта Хургада вторые сутки не могут вылететь в Киев около 150 туристов рейса BAY 2092 авиакомпании Bravo Airways туроператора JoinUp.

Об этом ТСН.uа сообщил один из пассажиров рейса.

"В Хургаде застрял самолет Bravo, номер рейса BAY 2092. В 6:30 загрузили багаж, а в 10:00 его разгрузили. Нас вывели каким-то черным выходом. Заселили в ужасные условия", — рассказал турист.

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"Никакой информацией не владеем. Нас 150 человек, многие с маленькими детьми. В 17.20 будет двое суток как задержали рейс. В Украине о задержке туроператоры вообще ничего не знают", — добавил он.

В свою очередь в компании JoinUp в комментарии ТСН.uа объяснили, что задержка произошла из-за технической неисправности самолета.

"Для того, чтобы его отремонтировать, надо было вызвать инженера из Киева. В настоящее время с самолетом все в порядке, туристов уже забрали из отелей, они готовятся к вылету в Украину. Всех туристов сразу же расселили в гостинице, были предоставлены проживание, питание, напитки", — отметили в пресс-службе туроператора.

В компании добавили, что пока не знают точного времени вылета, однако заверили, что он состоится в течение часа, а туристы уже проходят регистрацию.

Как сообщал УНИАН, украинцам советуют не путешествовать в столицу Зимбабве из-за холеры.