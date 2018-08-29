В Одесской области 29-30 августа не будет работать пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой

Это связано с проведением строительных работ по ремонту участка автодороги "Одесса-Рени".

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 29-30 августа приостановят работу пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, 29-30 августа с 8.00 до 15.00 не функционирует совместный украинско-молдавский пункт пропуска через государственную границу «Паланка-Маяки-Удобное». Последний находится на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени».

Отмечается, что с 15.00 в течение этих двух дней пропускные операции осуществляться будут.

«Данное обстоятельство связано с проведением строительных работ по ремонту участка автодороги «Одесса-Рени», - пояснили в управлении.

В связи с этим путешествующим и перевозчикам рекомендовано пересекать государственную границу с Молдовой через другие пункты пропуска, в частности «Староказачье-Тудора».