Пункты пропуска западной границы Украины прошли шенгенское оценивание

Европейские партнеры проработают отчет проверки для дальнейшего повышения эффективности контрольных процедур на границе.

В течение недели представители Государственной пограничной службы Украины и европейские эксперты проводили оценивание отдельных пограничных подразделений и пунктов пропуска Западного регионального управления, во время которого международные партнеры ознакомились с инфраструктурой, оборудованием для выполнения задач в каждом пункте пропуска.

Читайте такжеУкраина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран

Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что эксперты из Литвы, Польши и представители Европейского Союза работали в автомобильных пунктах пропуска, в частности «Краковец», «Ужгород», «Чоп», а также в отделах пограничной службы «Львов-авиа».

«По результатам оценивания европейские партнеры проработают соответствующий отчет для дальнейшего использования в работе по повышению эффективности контрольных процедур на границе», - заявили в Департаменте коммуникации.

В МВД напомнили, что в рамках международного проекта TWINNING представители Госпогранслужбы с европейскими экспертами проведут Шенгенское оценивание украинских пунктов пропуска и отдельных пограничных подразделений.

«Оценивание будет определять эффективность процедур по выявлению поддельных документов и похищенных автомобилей», - пояснили в ведомстве.

Во время работы групп будет проходить моделирование возможных сценариев развития обстановки, определение соответствия возможностей и характеристик оборудования, осуществление проверки реализации полномочий должностными лицами ГПСУ и их соответствие лучшим европейским практикам.