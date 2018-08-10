Благодаря украинскому поезду столицы Литвы и Латвии впервые за 13 лет свяжутся ж/д сообщением

Поезд из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс отправится в первый рейс 28 сентября и будет курсировать еженедельно.

Благодаря запуску поезда "четырех столиц" две столицы стран Балтии соединятся полноценным ж/д сообщением, которое было прекращено в начале 2005 года, когда был отменен поезд Вильнюс-Рига.

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Одним из поездов, который сейчас курсирует между странами Балтии, является электричка Рига-Валга, которая заезжает из Латвии в приграничный эстонский город, передает ЦТС.

В Валге пассажиры могут пересаживаться на эстонский поезд, который следует до Тарту и Таллинна. Однако пересадка является затратной по времени, поскольку пассажирам приходится ждать несколько часов. Ввиду этого, многие пользуются автобусами, которые курсируют между Вильнюсом, Ригой и Таллинном. Еще один поезд с января соединяет Вильнюс с латвийским Даугавпилсом.

Отметим, что ж/д сообщение между столицами стран Балтии начало сворачиваться в конце 1990-х годов, когда был отменен поезд Таллинн-Вильнюс. До начала 2005 года курсировал поезд Вильнюс-Рига, но и он был отменен. Некоторое время в летний период между столицами курсировали нерегулярные туристические поезда, но и они впоследствии были отменены.

В 2011 году латвийская ж/д компания Latvijas dzelzceļš запустила электричку из Риги в Валгу. Сейчас страны Балтии имеют международное ж/д сообщение преимущественно с Россией (Москва, Санкт-Петербург) и Беларусью (Минск). Исключением является Литва, которая также имеет ж/д сообщение с Польшей.

Напомним, что ж/д сообщение между Украиной и странами Балтии было прекращено в конце 2000-х годов. Например, в 1990-х курсировали поезда Рига-Киев, Рига-Одесса, Рига-Львов/Трускавец и Рига-Симферополь. Поезд из Риги в Крым был отменен последним в конце 2000-х годов.

"Укрзализныця" включит в состав поезда "четырех столиц" 9 вагонов купе и 1 - класса "люкс". В 6 вагонах купе будут разделены на мужские и женские.

Поезд в Ригу через Минск и Вильнюс отправится в первый рейс 28 сентября и будет курсировать еженедельно. Из Киева он будет отправляться в 14:07. При этом в УЗ, предупреждают, что двери в вагоны закроют уже в 13:42, после чего будет проводиться паспортный и таможенный контроль. Поезд будет преодолевать маршрут в одну сторону за 19 часов.