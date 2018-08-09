В скандальной рекламе для туристов Вильнюс представили как "европейскую точку G" (фото, видео)
В Литве стартовала рекламная кампания, где Вильнюс будет представлен как "Европейская точка G".
Как передает Delfi, основная идея запущенной в четверг онлайн-рекламы Go Vilnius в Лондоне и Берлине заключается в том, что Вильнюс - это неоткрытая европейская сокровищница, найти которую - одно удовольствие.
В рекламе на английском языке говорится: "Вильнюс - это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это - потрясающе". На плакатах - фотография девушки, которая сжимает простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.
Во время кампании объявления в интернете и видео-клипы будут давать ссылку на специально созданный интернет-сайт.
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На этом сайте с целью сохранения внимания посетителей и побуждения их познакомиться с Вильнюсом будут приглашать сыграть в специальную игру: будут задаваться несколько вопросов, а по результатам ответов будет предложена карта достопримечательностей Вильнюса, адаптированная для каждого конкретного посетителя.
Ранее правительство просило Вильнюсскую мэрию отложить начало рекламной кампании до завершения предстоящего в сентябре визита папы Франциска.
Литовская католическая церковь критиковала рекламу, как укрепляющую имидж города секс-туризма.
Рекламное агентство Go Vilnius утверждает, что используя игру слов и метафоры, представляет столицу Литвы как город, приносящий удовольствие, а реклама не является вульгарной.