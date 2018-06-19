В столице Литвы введут налог для туристов

Налог должны платить все гости литовской столицы, которые зарегистрируют свой приезд с 12.00 1 июля. Те, кто приехал раньше, от уплаты налога освобождены.

С 1 июля туристы в столице Литвы будут платить новый налог. От уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Согласно подсчетам, за счет налога городская казна в 2019 года пополнится 2 млн евро.

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За сбор налога отвечают компании, предоставляющие услуги проживания, — не только гостиницы, но и частные лица, сдающие квартиры в аренду. Этот сбор не включается в стоимость жилья. Его туристы будут платить отдельно, передает ru.delfi.lt.

Налог должны платить все гости литовской столицы, которые зарегистрируют свой приезд с 12.00 1 июля. Те, кто приехал раньше, от уплаты налога освобождены.

Отмечается, что введение туристического налога поможет Вильнюсу улучшить инфраструктуру для туристов и укрепить конкурентоспособность литовской столицы на международной арене.