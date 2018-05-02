Платные спецразрешения для въезда по безвизу в ЕС: сколько, как и кому придется платить

Евросоюз меняет систему контроля на своих границах. По этому проекту, граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" – передавать в ЕС свои данные.

Недавно стало известно, что ЕС хочет изменить правила въезда и теперь за пользование безвизом придется платить 7 евро.

Правила безвиза действительно изменятся, законопроект об этом – на финальном этапе одобрения. Об этом пишет "Европейская правда". Евросоюз меняет систему контроля на своих границах. Работа над законопроектом по этому поводу ведется уже давно и наконец вышла на финишную прямую.

"Изменений будет сразу несколько, и для нас самым заметным и наиболее значимым будет одно из них: для тех иностранцев, которые сейчас ездят в ЕС по безвизу, будет запущена система по названием ETIAS – European travel information and authorisation system, в переводе – "Европейская система авторизации и информации о путешествии". Разрешение требуется для путешествия в страны Шенгена (четырех "нешенгенских" членов ЕС, охваченных безвизом – Румынии, Болгарии, Хорватии и Кипра – нововведение не касается)", - говорится в сообщении.

По этому проекту, граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" – передавать в ЕС свои данные. Обработка заявки будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года.

Платить нужно не за поездку, а за авторизацию, а действует она три года. Следовательно, не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой.

"Условно говоря, для того, кто ездит в Шенген один раз в три года, дополнительная плата составит 7 евро за поездку. Тот, кто путешествует раз в год, будет вынужден заплатить за поездку 2,33 евро; дважды в год – чуть больше 1 евро, а для часто путешествующих подсчет идет на центы", - говорится в статье.

Надо будет заполнить форму, похожую на визовую анкету, но только в электронной, а не в бумажной версии. Там будут стандартные графы: имя, паспортные данные. Будут спрашивать даже некоторые анкетные данные, которые ранее посольство не интересовали – к примеру, уровень вашего образования.

Зато главных "проблемных вопросов" в анкете не будет. К примеру, цель ближайшего запланированного визита нужно будет лишь выбрать из выпадающего меню (вроде туризм/бизнес/к родственникам и т. п), никаких документов для подтверждения этого подавать не придется.

"Введение ETIAS не вернет нам подзабытые за время безвизу "справки с работы", "справки из банка"; никого не интересует уровень ваших доходов и тому подобное. И вот через это "другое" в анкете будут принципиально новые вопросы вроде таких: не бывали ли вы в странах повышенного террористического риска; не посещали ли стран, где бушуют специфические эпидемии (ЕС будет обновлять этот список); или не совершали ли вы уголовных правонарушений за последние 10 лет, и если да – то в какой стране", - говорится в статье.

Ожидается, что отказы будут очень редкими. Система не просто прочитает данные, которые вы предоставили, но также сравнит их с доступными базами данных.

Те, чьи ответы вообще не вызывали вопросов, получат авторизацию за несколько минут или даже секунд. А в случае, если система "подняла желтый флажок", сотрудники ETIAS имеют право спросить у вас о дополнительной информации. В исключительных случаях могут назначить собеседование.

"Важно: в анкете будет пункт, на который многим украинцам придется ответить утвердительно: "не были ли вы в последние 10 лет в зоне войны или конфликта, а если да, то с какой целью?". Много кто бывал на Донбассе за годы необъявленной войны с РФ. Но конечно же, ни участие в АТО, ни проживание в Авдеевке не ставят крест на поездках в ЕС. Так же не будет нужды оправдываться тем, кто родился в Донецке или Горловке – в проекте решения ЕС даже отдельно указано, что дискриминация заявителей по происхождению напрямую запрещена", - говорится в сообщении.

По замыслу, отказывать во въезде будут из-за таких причин: угроза терроризма от конкретного лица, обоснованное подозрение о причастности к преступной деятельности, наличие данных, что этот путешественник планирует остаться в ЕС нелегалом, или наличие нарушений, совершенных ранее в странах ЕС.

Это будет касаться украинцев, которые путешествуют в ЕС с безвизовым режимом – то есть с "пустым" биометрическим паспортом. Едва ли не единственное исключение – те украинцы, которые имеют право на проживание в странах-членах ЕС.

"Если у вас есть паспорт без чипа и с визой, или же если в вашем биометрическом паспорте на момент старта ETIAS еще будет стоять действующая виза, вам не будет нужна авторизация. Детям до 12 лет можно будет пройти авторизацию без уплаты сбора в 7 евро", - сказано в статье.

Новая система – это только проект, но скорее всего его утвердят. Работа над внедрением ETIAS длится уже несколько лет и изрядно затянулась, но сейчас она – на заключительной стадии. В апреле Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно всех параметров системы, осталось принять официальное решение, разработать систему и запустить ее.

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Когда именно система начнет действовать, пока неизвестно. Нынешние планы – запустить систему с 2021 года, да и то лишь частично, только в аэропортах и морских портах. Причем в первые годы ее работы можно будет въезжать в ЕС без авторизации – на автомобиле, автобусе или поезде.

Только через три года обязательная регистрация заработает также для тех украинцев, кто едет в Польшу и другие государства-соседи "по земле".

Отмечается, что почти все украинцы будут получать "разрешение на безвиз" в течение минуты после подачи заявки.

Система "разрешений на безвиз", подобная ETIAS, давно действует в США и в Австралии, а с недавних пор была запущена в Канаде.

"Поэтому если вы ничего не нарушали в ЕС, не путешествовали в опасные страны, не имеете судимости и тому подобное – вы почти наверняка получите разрешение "автоматом". И даже если система "поднимает флажок и передает ваши данные на более глубокую обработку, вы все равно должны получить ответ в течение 96 часов, то есть четырех суток (опыт тех же США показывает, что обычно все ограничивается несколькими часами, после чего заявителю также дают авторизацию)", - говорится в сообщении.

Лишь в редких, особо сложных случаях заявителя просят предоставить дополнительную информацию и/или пройти интервью – например, в консульстве или через интернет.

"Пока система не заработала, остается не до конца понятно, насколько глубокой будет проверка. Но вполне возможно, что страны-члены ЕС решат "собрать старые долги", блокируя разрешение на въезд старым нарушителям, пока те не выполнят свой долг", - отмечается в статье.

Также проблемы могут быть со стороны перевозчиков: законодательство об ETIAS обязывает их проверять, получил ли пассажир авторизацию.