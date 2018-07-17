Аэропорт «Львов» предупредил о задержке шести международных рейсов Ernest Airlines

Задерживаются рейсы из Италии во Львов и в обратном направлении.

Аэропорт «Львов» сегодня, 17 июля, предупредил о задержке шести рейсов авиакомпании Ernest Airlines – из Италии во Львов и в обратном направлении.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта «Львов» им. Д.Галицкого, рейс EG223 задерживается с вылетом из Милана (Бергамо) до 10:50 (по плану 7:40). Ориентировочное время прибытия во Львов - 12:40.

Также задерживается вылет рейса EG278 из Львова в Неаполь до 13:20 (по плану 10:25) и рейса EG577 - из Неаполя до 16:25 (по плану 13:50). Ориентировочное время прибытия во Львов - 18:25.

Кроме того, рейс EG578 задерживается с вылетом из Львова в Неаполь до 19:15 (по плану 16:45), а рейс EG277 - с вылетом из Неаполя до 22:05 (по плану 19:35). Ориентировочное время прибытия во Львов - 00:15 18 июля. Рейсы EG224 задерживается с вылетом из Львова в Милан (Бергамо) до 00:55 (по плану 22:25).

«Все пассажиры, которые будут вылетать из Львова, будут проинформированы о задержках, а также им будет предоставлено питание», - отмечается в сообщении.

Причины задержки рейсов не сообщаются.

Ранее украинская авиакомпания YanAir отменила рейсы по маршруту Барселона-Львов-Барселона без объяснения причин.