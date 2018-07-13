Аэропорт "Львов" сообщил об отмене четырех рейсов авиакомпании Bravo Airways

Причины отмены рейсов не сообщаются. Также отсутствует информация, когда и как пассажиры отмененных рейсов, которые ожидают в аэропортах Турции и Туниса, вернутся во Львов, и состоится ли вылет из Львова туристов в эти страны.

Международный аэропорт «Львов» им. Д. Галицкого сообщил об отмене четырех рейсов авиакомпании Bravo Airways.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, отменены рейсы Анталия (Турция)-Львов-Анталия и Монастир (Тунис)-Львов-Монастир.

«Рейсы авиакомпании Bravo Airways BAY4714/4713 на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться 13 июля в 15:35/16:35 и рейсы BAY7376/7375 на линии Монастир-Львов-Монастир, которые должны были выполняться 14 июля в 12:30/13:40 отменены авиакомпанией», - сообщает пресс-служба.

Причины отмены рейсов не сообщаются. Также отсутствует информация, когда и как пассажиры отмененных рейсов, которые ожидают в аэропортах Турции и Туниса, вернутся во Львов, и состоится ли вылет из Львова туристов в эти страны.

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Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня.

3 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян после совещания с туроператорами и авиакомпаниями заявил о преодолении туристического коллапса. Также он анонсировал, что со следующего года в Украине могут запретить эксплуатировать самолеты, срок использования которых превышает 20 лет.